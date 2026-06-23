На Кубе объявлен траур в связи со смертью соратника Кастро Вальдеса Менендеса

Власти Кубы установили официальный траур после кончины одного из ключевых участников Кубинской революции Рамиро Вальдеса Менендеса. Соответствующий указ подписан президентом страны Мигелем Диас-Канелем.

«Я постановил издать следующий президентский указ № 1247. Первое: Объявить официальный траур в связи с кончиной командира Революции Рамиро Вальдеса Менендеса с 6:00 утра 23 июня до 12 часов ночи того же дня», — говорится в документе.

Также Диас-Канель объявил, что флаг Кубы (флаг Одинокой звезды) приспустят на государственных и военных зданиях.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на министерства Революционных вооружённых сил, внутренних дел и иностранных дел. В тексте указа отмечается, что решение принято на основании положений Конституции Республики Куба и закона о президенте и вице-президенте.

Рамиро Вальдес Менендес был одним из лидеров революции, участвовал в штурме казарм Монкада, экспедиции на яхте «Гранма», боевых действиях в Сьерра-Маэстре. Также занимал должность второго командира колонны вторжения № 8 «Сиро Редондо», принимал участие в сражении при Санта-Кларе.

Напомним, в Гаване в возрасте 94 лет скончался Рамиро Вальдес Менендес — близкий соратник Фиделя и Рауля Кастро, занимавший ранее посты вице-премьера и министра внутренних дел Кубы. Глава государства заявил, что уход Менендеса стал глубоко личной утратой и сравним с потерей отца. Он подчеркнул, что всегда относился к нему с уважением, ценил его поддержку, советы и преданность служению стране.