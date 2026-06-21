На Кубе умер соратник Фиделя Кастро Рамиро Вальдес Менендес

В Гаване в возрасте 94 лет скончался Рамиро Вальдес Менендес — близкий соратник Фиделя и Рауля Кастро, занимавший ранее посты вице-премьера и министра внутренних дел Кубы. О его смерти сообщил президент страны Мигель Диас-Канель в Х.

Глава государства заявил, что уход Менендеса стал глубоко личной утратой и сравним с потерей отца. Он подчеркнул, что всегда относился к нему с уважением, ценил его поддержку, советы и преданность служению стране.

Официальный портал Cubadebate сообщил, что политический и государственный деятель скончался утром 21 июня. Причины смерти не раскрываются. В опубликованном обращении отмечается, что вся жизнь Менендеса была связана с кубинской революцией и идеями Фиделя и Рауля Кастро. Он участвовал в событиях с начала 1950-х годов и оставался верен революционному курсу до конца жизни.

Недавно вокруг семьи Рауля Кастро разгорелся новый политический виток давления — США расширили санкционный список, включив туда его ближайших родственников и действующего президента страны. Под ограничения попали глава Кубы Мигель Диас-Канель и его супруга Лис Куэста Пераса. В санкционный перечень также внесены сын и внук Рауля Кастро — Алехандро Кастро Эспин и Рауль Алехандро Кастро Калис. Отдельно в списке оказался Мануэль Анидо Куэста, родственник президента по семейной линии.