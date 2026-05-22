Обвинения США против Кастро — попытка оправдать вторжение на Кубу, заявила юрист
Юрист-международник Кира Сазонова в эфире авторской программы на радио Sputnik объяснила, почему обвинения США против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро не имеют юридической силы. Она назвала это попыткой экспансивно использовать собственную юрисдикцию, которая должна заканчиваться пределами Америки.
«Да и ещё вот так произвольно поднимать дела, которым 30, 40 лет. Это, мягко говоря, возмутительно», — сказала она.
Эксперт также считает, что это очевидная попытка оправдать возможное вторжение Штатов на Кубу.
«Иран освободить не получилось, Куба на очереди следующая», — добавила Сазонова.
Напомним, ранее США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро в связи с уничтожением двух самолётов организации Brothers to the Rescue в 1996 году (погибли четыре человека). Власти Кубы утверждали, что было нарушено воздушное пространство. Однако ИКАО установила, что удар наносился над нейтральными водами. Минюст США подтвердил выдвинутые обвинения. Максимальное наказание по этой статье — смертная казнь или пожизненный срок.
