Обвинения США против Кастро — попытка оправдать вторжение на Кубу, заявила юрист

Юрист-международник Кира Сазонова в эфире авторской программы на радио Sputnik объяснила, почему обвинения США против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро не имеют юридической силы. Она назвала это попыткой экспансивно использовать собственную юрисдикцию, которая должна заканчиваться пределами Америки.

«Да и ещё вот так произвольно поднимать дела, которым 30, 40 лет. Это, мягко говоря, возмутительно», — сказала она.

Эксперт также считает, что это очевидная попытка оправдать возможное вторжение Штатов на Кубу.

«Иран освободить не получилось, Куба на очереди следующая», — добавила Сазонова.