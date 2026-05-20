«Безрассудная агрессия»: Кастро раскрыл причины уголовного дела в США, грозящего ему казнью

Министерство юстиции США официально подтвердило выдвижение обвинений против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. В ведомстве заявили, что статья, по которой ведётся расследование, предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни либо пожизненного заключения.

«В случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы по пунктам об убийстве и заговоре с целью убийства граждан США», — говорится в заявлении американского минюста.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в соцсети, что обвинения США в адрес Рауля Кастро — это не имеющая правовых оснований политическая акция, цель которой — наполнить сфабрикованное досье для оправдания «безрассудной военной агрессии против Кубы».