Два экс-министра обороны КНР получили смертные приговоры за коррупцию

Двух бывших министров обороны Китая — Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу — приговорили к смертной казни за коррупцию. Об этом пишет «Синьхуа» со ссылкой на решение военного суда.

Оба экс-министра были членами Центрального военного совета КНР, имели статус государственных советников и руководили оборонным ведомством. Суд признал их виновными во взяточничестве. Приговор одинаковый для обоих: смертная казнь с отсрочкой исполнения на два года. Также их навсегда лишили политических прав и конфисковали всё имущество.

По местным законам, если осуждённый за два года в тюрьме не совершит нового умышленного преступления, смертная казнь автоматически заменяется на пожизненное заключение. При этом смягчить этот приговор или выйти на свободу досрочно уже не получится. В некоторых случаях (это оговаривается отдельно) пожизненный срок могут позже сократить до 25 лет. Но для Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу такой вариант в решении суда не упоминается.

