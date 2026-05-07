Два экс-министра обороны КНР получили смертные приговоры за коррупцию

Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу. Обложка © Wikipedia / U.S. Acting Secretary of Defense, © Wikipedia / Mil.ru

Двух бывших министров обороны Китая — Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу — приговорили к смертной казни за коррупцию. Об этом пишет «Синьхуа» со ссылкой на решение военного суда.

Оба экс-министра были членами Центрального военного совета КНР, имели статус государственных советников и руководили оборонным ведомством. Суд признал их виновными во взяточничестве. Приговор одинаковый для обоих: смертная казнь с отсрочкой исполнения на два года. Также их навсегда лишили политических прав и конфисковали всё имущество.

По местным законам, если осуждённый за два года в тюрьме не совершит нового умышленного преступления, смертная казнь автоматически заменяется на пожизненное заключение. При этом смягчить этот приговор или выйти на свободу досрочно уже не получится. В некоторых случаях (это оговаривается отдельно) пожизненный срок могут позже сократить до 25 лет. Но для Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу такой вариант в решении суда не упоминается.

Ранее сообщалось, что россиянин, осуждённый на пожизненное заключение, почти через 29 лет в колонии особого режима попросил отпустить его по УДО. Летом 1997 года Верховный суд Дагестана приговорил 31-летнего Давуда Магомедова к смертной казни и конфискации имущества. Его признали виновным в убийствах, кражах, разбое, бандитизме и попытке побега. Позже наказание заменили на пожизненное на основании указа «О помиловании осуждённых к смертной казни».

