Приговорённый к смертной казни россиянин просит об УДО после 29 лет в колонии

Россиянин, приговорённый к пожизненному заключению, спустя почти 29 лет в колонии особого режима попросил отпустить его по УДО. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Летом 1997 года Верховный суд Дагестана приговорил 31-летнего Давуда Магомедова к смертной казни и конфискации имущества. Его признали виновным в убийствах, кражах, разбое, бандитизме и попытке побега. Но потом наказание заменили на пожизненное заключение на основании указа «О помиловании осуждённых к смертной казни».

Большую часть срока он отбывал в колонии особого режима «Белый медведь» в Пермском крае, а потом его перевели в «Полярную сову» на Ямале — тоже особый режим. Сейчас Магомедову 60 лет. Он добивается условно-досрочного освобождения. По закону, пожизненные осуждённые могут просить УДО после того, как отсидят не менее 25 лет, о на практике такие ходатайства удовлетворяют крайне редко.

На данный момент осуждённому отказали в рассмотрении его просьбы. Он обжаловал это решение.

