Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 17:39

США выдвинули обвинения против Рауля Кастро

Рауль Кастро. Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru

Рауль Кастро. Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru

США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауль Кастро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

По данным агентства, обвинения связаны с двумя эпизодами уничтожения воздушных судов. Речь, предположительно, идёт об инциденте 1996 года, когда были сбиты два американских самолёта организации Brothers to the Rescue, основанной эмигрантами с острова в Майами.

Тогда погибли четыре человека. Кубинские власти заявляли, что самолёты нарушили воздушное пространство страны, однако Международная организация гражданской авиации позже пришла к выводу, что атака произошла над нейтральной территорией.

Reuters отмечает, что этот шаг рассматривается как усиление давления Вашингтона на кубинское руководство на фоне политики Дональда Трампа.

Президент Кубы предупредил США о «кровавой бойне» в случае вторжения
Президент Кубы предупредил США о «кровавой бойне» в случае вторжения

Ранее МИД Кубы заявил о готовности страны к обороне в случае агрессии со стороны Соединённых Штатов. Заявление прозвучало на фоне публикаций о возможном применении к бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро мер, аналогичных венесуэльским.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Куба
  • Рауль Кастро
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar