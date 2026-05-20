США выдвинули обвинения против Рауля Кастро
Рауль Кастро.
США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауль Кастро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
По данным агентства, обвинения связаны с двумя эпизодами уничтожения воздушных судов. Речь, предположительно, идёт об инциденте 1996 года, когда были сбиты два американских самолёта организации Brothers to the Rescue, основанной эмигрантами с острова в Майами.
Тогда погибли четыре человека. Кубинские власти заявляли, что самолёты нарушили воздушное пространство страны, однако Международная организация гражданской авиации позже пришла к выводу, что атака произошла над нейтральной территорией.
Reuters отмечает, что этот шаг рассматривается как усиление давления Вашингтона на кубинское руководство на фоне политики Дональда Трампа.
Ранее МИД Кубы заявил о готовности страны к обороне в случае агрессии со стороны Соединённых Штатов. Заявление прозвучало на фоне публикаций о возможном применении к бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро мер, аналогичных венесуэльским.
