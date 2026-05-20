США выдвинули обвинения против Рауля Кастро

США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауль Кастро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

По данным агентства, обвинения связаны с двумя эпизодами уничтожения воздушных судов. Речь, предположительно, идёт об инциденте 1996 года, когда были сбиты два американских самолёта организации Brothers to the Rescue, основанной эмигрантами с острова в Майами.

Тогда погибли четыре человека. Кубинские власти заявляли, что самолёты нарушили воздушное пространство страны, однако Международная организация гражданской авиации позже пришла к выводу, что атака произошла над нейтральной территорией.

Reuters отмечает, что этот шаг рассматривается как усиление давления Вашингтона на кубинское руководство на фоне политики Дональда Трампа.