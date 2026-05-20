Президент Кубы предупредил США о «кровавой бойне» в случае вторжения

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что возможное вторжение США на остров может привести к «кровавой бойне», последствия которой невозможно предсказать. В своём заявлении в соцсети X кубинский лидер подчеркнул, что Гавана не представляет угрозы для других государств и не имеет агрессивных намерений в отношении Вашингтона.

«Куба не представляет никакой угрозы и не имеет никаких агрессивных планов или намерений в отношении какой-либо страны. У неё ничего нет против США, и никогда не было», — написал Диас-Канель.