МИД России выразил солидарность с Кубой из-за давления США и дела против Кастро
Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru
Москва заявила о солидарности с Кубой на фоне нового витка напряжённости в отношениях Гаваны и Вашингтона. Об этом говорится в сообщении МИД России. Дипведомство связало обострение с обвинениями Минюста США против Рауля Кастро из-за инцидента 1996 года с двумя легкомоторными самолётами, нарушившими воздушное пространство Кубы.
«Подтверждаем твёрдую солидарность с народом и правительством братской Кубы», — подчеркнули в МИД России.
В министерстве заявили, что события почти 30-летней давности пытаются использовать для усиления давления на кубинское руководство и создания видимости законности таких действий.
Отдельно в МИД указали на прибытие в Карибский бассейн ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Нимиц». В Москве считают, что таким образом Вашингтон демонстрирует возможность силового сценария против Острова свободы по аналогии с Венесуэлой.
Напомним, США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро в связи с уничтожением двух самолётов организации Brothers to the Rescue в 1996 году (погибли четыре человека). Власти Кубы утверждали, что было нарушено воздушное пространство. Однако ИКАО установила, что удар наносился над нейтральными водами. Минюст США подтвердил выдвинутые обвинения. Максимальное наказание по этой статье — смертная казнь или пожизненный срок.
