МИД России выразил солидарность с Кубой из-за давления США и дела против Кастро

Москва заявила о солидарности с Кубой на фоне нового витка напряжённости в отношениях Гаваны и Вашингтона. Об этом говорится в сообщении МИД России. Дипведомство связало обострение с обвинениями Минюста США против Рауля Кастро из-за инцидента 1996 года с двумя легкомоторными самолётами, нарушившими воздушное пространство Кубы.

«Подтверждаем твёрдую солидарность с народом и правительством братской Кубы», — подчеркнули в МИД России.

В министерстве заявили, что события почти 30-летней давности пытаются использовать для усиления давления на кубинское руководство и создания видимости законности таких действий.

Отдельно в МИД указали на прибытие в Карибский бассейн ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Нимиц». В Москве считают, что таким образом Вашингтон демонстрирует возможность силового сценария против Острова свободы по аналогии с Венесуэлой.