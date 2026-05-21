МИД назвал провокацией статью о якобы планируемых ударах Кубы по США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что статья американского издания Axios о якобы возможных ударах Кубы с помощью беспилотников по целям в США является провокацией. Дипломат считает, что либо автор статьи сошёл с ума, либо речь идёт о намеренной провокации для формирования общественного мнения.

«Ещё какое-то количество лет назад мы бы сказали, что такое невозможно, что сохраняется здравомыслие у людей. Но в эпоху соцсетей и клипового сознания и дипфейков такая провокационная обработка может иметь реальное целеполагание», — сказала Захарова на брифинге.

Axios со ссылкой на разведданные США сообщил, что Куба располагает примерно 300 беспилотниками и якобы обсуждает нанесение ударов по американской территории. Глава МИД Кубы Бруно Родригес категорически опроверг эти утверждения, заявив, что Вашингтон фабрикует ложные обвинения для оправдания возможной агрессии.