МИД назвал провокацией статью о якобы планируемых ударах Кубы по США
Здание МИД России в Москве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что статья американского издания Axios о якобы возможных ударах Кубы с помощью беспилотников по целям в США является провокацией. Дипломат считает, что либо автор статьи сошёл с ума, либо речь идёт о намеренной провокации для формирования общественного мнения.
«Ещё какое-то количество лет назад мы бы сказали, что такое невозможно, что сохраняется здравомыслие у людей. Но в эпоху соцсетей и клипового сознания и дипфейков такая провокационная обработка может иметь реальное целеполагание», — сказала Захарова на брифинге.
Axios со ссылкой на разведданные США сообщил, что Куба располагает примерно 300 беспилотниками и якобы обсуждает нанесение ударов по американской территории. Глава МИД Кубы Бруно Родригес категорически опроверг эти утверждения, заявив, что Вашингтон фабрикует ложные обвинения для оправдания возможной агрессии.
В последние месяцы США усилили давление на Гавану: введены пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть Кубе, объявлено чрезвычайное положение, а экс-лидеру Раулю Кастро предъявлены обвинения, предусматривающие смертную казнь. Американская авианосная группа уже прибыла в Карибское море. В Кремле назвали блокаду Кубы катастрофической для простых людей.
