Специальная военная операция
21 мая, 11:17

«Трампу нужна победа»: Американист раскрыл сроки вторжения США на Кубу

Обложка © GigaChat / Life.ru

Начало боевых действий США против Кубы вполне реалистично и может произойти ближе к ноябрю, накануне промежуточных выборов в Конгресс, заявил политолог Геворг Мирзаян. По его словам, на острове будет продолжаться усугубление экономической ситуации, блэкауты и беспорядки, и когда всё созреет, американцы придут «наводить порядок».

«Трампу нужна победа, особенно на фоне ситуации в Иране. Смена режима на Кубе вполне тянет на такую победу», — подчеркнул американист в беседе с «Ридусом».

Он отметил, что ход вторжения во многом зависит от того, удастся ли США подкупить кубинских генералов. Военному руководству Кубы объяснят, что их армия гораздо слабее иранской. При выборе между смертью и почётной пенсией сомнительно, что многие генералы останутся верны режиму.

Напомним, ранее США направили к берегам Кубы авианосную группу. Южное командование Вооружённых сил США сообщило о заходе в Карибское море авианосной ударной группы во главе с одним из старейших авианосцев американского флота – USS Nimitz.

