Трамп заверил, что эскалации между США и Кубой на фоне обвинений Кастро не будет

Президент США Дональд Трамп заверил, что эскалации между США и Кубой не произойдёт. Это заявление он сделал на фоне выдвинутых против бывшего лидера острова Рауля Кастро обвинений и других лиц в сговоре с целью убийства американцев.

«Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость», — отметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

При этом американский лидер не захотел говорить о возможном рейде на Кубу подобно тому, который был проведён в Венесуэле с целью захвата президента республики Николаса Мадуро.