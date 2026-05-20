Трамп заверил, что эскалации между США и Кубой на фоне обвинений Кастро не будет
Президент США Дональд Трамп заверил, что эскалации между США и Кубой не произойдёт. Это заявление он сделал на фоне выдвинутых против бывшего лидера острова Рауля Кастро обвинений и других лиц в сговоре с целью убийства американцев.
«Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость», — отметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.
При этом американский лидер не захотел говорить о возможном рейде на Кубу подобно тому, который был проведён в Венесуэле с целью захвата президента республики Николаса Мадуро.
Ранее МИД Кубы заявил, что страна готова к обороне в случае агрессии со стороны Соединённых Штатов. Президент Мигель Диас-Канель почеркнул, что возможное вторжение США на остров может привести к «кровавой бойне», последствия которой невозможно предсказать.
