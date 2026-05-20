Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 19:35

Трамп заверил, что эскалации между США и Кубой на фоне обвинений Кастро не будет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заверил, что эскалации между США и Кубой не произойдёт. Это заявление он сделал на фоне выдвинутых против бывшего лидера острова Рауля Кастро обвинений и других лиц в сговоре с целью убийства американцев.

«Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость», — отметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

При этом американский лидер не захотел говорить о возможном рейде на Кубу подобно тому, который был проведён в Венесуэле с целью захвата президента республики Николаса Мадуро.

«Безрассудная агрессия»: Кастро раскрыл причины уголовного дела в США, грозящего ему казнью
«Безрассудная агрессия»: Кастро раскрыл причины уголовного дела в США, грозящего ему казнью

Ранее МИД Кубы заявил, что страна готова к обороне в случае агрессии со стороны Соединённых Штатов. Президент Мигель Диас-Канель почеркнул, что возможное вторжение США на остров может привести к «кровавой бойне», последствия которой невозможно предсказать.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Куба
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar