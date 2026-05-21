США направили к берегам Кубы авианосную группу

Южное командование Вооружённых сил США (USSOUTHCOM) сообщило о заходе в Карибское море авианосной ударной группы во главе с одним из старейших авианосцев американского флота – USS Nimitz (CVN 68).

«Приветствуем в Карибском море, авианосная ударная группа «Нимиц!» – говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х.

По данным американских военных, в состав ударной группы входят сам авианосец USS Nimitz, на борту которого находится 17 авиакрыльев (CVW-17), эсминец USS Gridley (DDG 101) и сторожевой корабль USNS Patuxent (T-AO 201).

«USS Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», – добавили в USSOUTHCOM.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп заверил, что эскалации между США и Кубой на фоне обвинений, выдвинутых против бывшего лидера острова Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев, не произойдёт. При этом американский лидер не стал говорить о возможном рейде на Кубу, подобном тому, который был проведён в Венесуэле с целью захвата президента республики Николаса Мадуро.