Американские эсминцы с лазерным оружием приблизились к берегам Ирана

Соединённые Штаты усилили своё военное присутствие у границ Ирана. В Аравийском море к юго-востоку от исламской республики размещены два ракетных эсминца, оснащённых лазерными установками. Об этом сообщает издание The War Zone со ссылкой на представителя американского флота.

В зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) направлены эсминцы USS Spruance и USS John Finn. Оба корабля вооружены лазерной системой ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy). Её основное предназначение – ослепление и дезориентация ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, установка способна нейтрализовать камеры и датчики разведывательных систем, а также системы наведения оружия кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов противника.

По данным издания, ВМС США установили системы направленной энергии всего на девяти эсминцах. Их используют как для продолжения испытаний, так и для непосредственного применения в боевых условиях, особенно вблизи Ирана.

Согласно данным CENTCOM, в настоящее время группировка ВМС США в Аравийском море насчитывает более 20 американских военных кораблей. В их числе – два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы, боевые корабли прибрежной зоны и минные тральщики. Эти силы задействованы в обеспечении круглосуточной блокады иранских портов.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп допустил возможность новой атаки на Иран уже в конце текущей недели. По его словам, Вашингтон не может допустить появления у Тегерана ядерного оружия.