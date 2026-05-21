Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 15:12

«Игра мускулами» на жизнях людей: Кремль осудил американскую блокаду Кубы

Песков: РФ не одобряет насильственные методы давления США на Кубу

Московский Кремль. Обложка © Life.ru

Московский Кремль. Обложка © Life.ru

Кремль не одобряет насильственные методы давления, которые США применяют в отношении высшего руководства других стран. Соответствующий комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о выдвинутых Вашингтоном обвинениях против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.

«Мы считаем, что ни в коем случае нельзя к высшим действующим руководителям государства применять такие методы, граничащие с методами насилия. Собственно, мы не первый раз это видим. Мы не одобряем это всё», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также заявил, что многолетняя блокада Кубы со стороны США несёт катастрофические последствия для простых жителей острова. По его словам, дальнейшая «игра мускулами», включая прибытие в регион американской авианосной ударной группы, лишь ухудшит гуманитарную ситуацию.

Куба заявила о готовности защищаться в ответ на возможную агрессию
Куба заявила о готовности защищаться в ответ на возможную агрессию

Напомним, США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро в связи с уничтожением двух самолётов организации Brothers to the Rescue в 1996 году (погибли четыре человека). Гавана заявляла о нарушении воздушного пространства, но ИКАО пришла к выводу, что атака произошла над нейтральной территорией. Минюст США официально подтвердил обвинения, статья предусматривает максимальное наказание вплоть до смертной казни или пожизненного заключения.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Куба
  • Рауль Кастро
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar