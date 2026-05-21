«Игра мускулами» на жизнях людей: Кремль осудил американскую блокаду Кубы

Кремль не одобряет насильственные методы давления, которые США применяют в отношении высшего руководства других стран. Соответствующий комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о выдвинутых Вашингтоном обвинениях против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.

«Мы считаем, что ни в коем случае нельзя к высшим действующим руководителям государства применять такие методы, граничащие с методами насилия. Собственно, мы не первый раз это видим. Мы не одобряем это всё», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также заявил, что многолетняя блокада Кубы со стороны США несёт катастрофические последствия для простых жителей острова. По его словам, дальнейшая «игра мускулами», включая прибытие в регион американской авианосной ударной группы, лишь ухудшит гуманитарную ситуацию.