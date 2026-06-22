Был правой рукой Че Гевары: Умер один из последних героев Кубинской революции Вальдес Менендес

Вице-премьер Кубы Рамиро Вальдес Менендес умер на 95-м году жизни. О кончине политика сообщил президент республики Мигель Диас-Канель.

Глава государства выразил соболезнования родным, подчеркнув, что глубоко уважал покойного. К траурным заявлениям присоединилось российское посольство в Гаване, адресовав слова поддержки гражданам и руководству острова.

Вальдес Менендес принадлежал к плеяде последних героев Кубинской революции. Он стоял у истоков Движения 26 июля и принимал участие в знаковых операциях 1950-х годов.

В 1953 году революционер штурмовал казармы Монкада, а в 1956-м находился на борту яхты «Гранма». Именно та экспедиция дала старт вооруженной борьбе с режимом Фульхенсио Батисты.

В годы партизанской войны соратник Фиделя Кастро был заместителем легендарного команданте Эрнесто Че Гевары. Этот факт навсегда вписал его имя в историю латиноамериканского континента.

Рамиро Вальдес Менендес занимал пост зампреда Совета министров Кубы с 2009 года. Также он был членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы (1975-1986, 2008-2021), зампредом Госсовета Кубы (1976-1986 и 2009-2019), министром связи и коммуникаций (2005-2010), главой МВД (1961-1968, 1979-1985).

До последних дней политик занимал пост заместителя председателя правительства, оставаясь на государственной службе.