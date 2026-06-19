Трамп допустил проведение операции против Кубы по венесуэльскому сценарию

Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность проведения в отношении Кубы операции, схожей с венесуэльской. Об этом он заявил в беседе с изданием Axios.

Главу Белого дома напрямую спросили, могут ли Соединённые Штаты провернуть против Гаваны сценарий, аналогичный тому, что был реализован против Каракаса.

«Это возможно», — коротко ответил хозяин Овального кабинета.

Ранее о том, что Вашингтон рассматривает вариант с похищением кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля, заявлял и глава Министерства войны США Пит Хегсет. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за Дональдом Трампом. Отвечая на вопросы прессы, руководитель военного ведомства отметил, что все возможные опции находятся на столе.