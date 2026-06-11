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10 июня, 22:21

Пит Хегсет допустил возможность похищения президента Кубы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Глава военного ведомства Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил, что похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля рассматривается Вашингтоном, но последнее слово за американским лидером Дональдом Трампом.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что «все опции находятся на столе». Хегсет добавил, что решения по подобным вопросам принимает хозяин Белого дома. Иных подробностей о возможных мерах глава Пентагона не привёл.

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В то же время Пит Хегсет заявил, что Соединённые Штаты усилят атаки на Иран в ночь на четверг. Они будут нанесены по ключевым объектам инфраструктуры. Чуть позже Центральное командование ВС США начало наносить дополнительные удары по целям в Иране.

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Тимур Хингеев
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