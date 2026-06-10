США планируют крупнейшую с 1960 года поставку горючего на Кубу

Американская трейдинговая корпорация Vanguard Energy готовится отправить на Кубу масштабную партию горючего. Речь идет о 250 тысячах баррелей, включающих бензин и дизельное топливо.

По данным Bloomberg, это станет крупнейшей подобной отгрузкой из Соединённых Штатов на остров с 1960 года. Весь груз — 100 тысяч баррелей бензина и 150 тысяч дизеля — направят исключительно для нужд частного сектора.

Объёма должно хватить для покрытия стандартного спроса в течение 11 дней. Компания уже зафрахтовала судно под американским флагом, договорилась о ресурсах с нефтеперерабатывающим заводом в Техасе и арендовала на острове резервуары для хранения.

Обстановка в карибской республике стала критической после ужесточения Вашингтоном санкций в феврале. Жители сталкиваются с регулярными отключениями электричества, которые иногда затягиваются на сутки.

Изношенное оборудование энергостанций часто выходит из строя, оставляя регионы без света. К проблемам с энергетикой добавились перебои в подаче воды и газа, усугубляемые аномальной жарой.

На текущий момент сделка находится на этапе переговоров. Ранее фирма уже осуществляла небольшие поставки, однако новый контракт станет для сторон принципиально важным шагом.

Между тем власти США внесли в санкционный список пять граждан Кубы, включая действующего президента страны Мигеля Диас-Канеля и его супругу Лис Куэсту Перасу. Также под ограничения попали сын и внук бывшего главы республики Рауля Кастро — Алехандро Кастро Эспин и Рауль Алехандро Кастро Калис.