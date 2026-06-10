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Регион
10 июня, 08:14

США планируют крупнейшую с 1960 года поставку горючего на Кубу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Minh8686

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Minh8686

Американская трейдинговая корпорация Vanguard Energy готовится отправить на Кубу масштабную партию горючего. Речь идет о 250 тысячах баррелей, включающих бензин и дизельное топливо.

По данным Bloomberg, это станет крупнейшей подобной отгрузкой из Соединённых Штатов на остров с 1960 года. Весь груз — 100 тысяч баррелей бензина и 150 тысяч дизеля — направят исключительно для нужд частного сектора.

Объёма должно хватить для покрытия стандартного спроса в течение 11 дней. Компания уже зафрахтовала судно под американским флагом, договорилась о ресурсах с нефтеперерабатывающим заводом в Техасе и арендовала на острове резервуары для хранения.

Обстановка в карибской республике стала критической после ужесточения Вашингтоном санкций в феврале. Жители сталкиваются с регулярными отключениями электричества, которые иногда затягиваются на сутки.

Изношенное оборудование энергостанций часто выходит из строя, оставляя регионы без света. К проблемам с энергетикой добавились перебои в подаче воды и газа, усугубляемые аномальной жарой.

На текущий момент сделка находится на этапе переговоров. Ранее фирма уже осуществляла небольшие поставки, однако новый контракт станет для сторон принципиально важным шагом.

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Между тем власти США внесли в санкционный список пять граждан Кубы, включая действующего президента страны Мигеля Диас-Канеля и его супругу Лис Куэсту Перасу. Также под ограничения попали сын и внук бывшего главы республики Рауля Кастро — Алехандро Кастро Эспин и Рауль Алехандро Кастро Калис.

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Оксана Попова
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