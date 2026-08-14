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14 августа, 18:02

«Душить, но не бомбить»: Bloomberg узнал о новой стратегии США по Кубе

Bloomberg: США отказываются от силового сценария на Кубе в пользу санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

США меняют тактику в отношении Гаваны: вместо «бряцания оружием» и сценариев силового свержения власти Белый дом переходит к стратегии тотального экономического давления. Как пишет Bloomberg, американские власти намерены лишить кубинское правительство всех источников дохода.

«Стратегия администрации Трампа в отношении Кубы все больше сосредотачивается на усилении санкций и экономического давления , а не на применении военной силы для свержения коммунистического руководства острова», — говорится в публикации.

Согласно информации агентства, администрация США планирует ограничить финансовые поступления в бюджет Кубы и обострить внутриполитическую ситуацию в стране. Цель данных мер — принудить кубинское руководство к диалогу по вопросам реформ, которые ранее отвергались Гаваной. В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что Вашингтон анализирует весь спектр ответных мер, не исключая силового сценария.

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Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в усилении давления на республику, заявив, что агрессия Вашингтона непрерывна и усиливается перед лицом их бессилия. По его словам, каждый новый шаг США направлен на то, чтобы лишить страну базовых возможностей для выживания.

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Наталья Демьянова
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