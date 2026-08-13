Рябков: Агрессия США и Запада против Кубы и РФ — явления одного порядка

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что агрессивные действия США в отношении Кубы и попытки Запада военным путём подорвать единство России являются явлениями одного порядка. По его словам, именно так и следует оценивать обе ситуации.

«Агрессия, которая обрушилась на Кубу, и те попытки подорвать единство нашей страны, побороть ее военными средствами, используя в качестве тарана режим в Киеве, — это вещи, события одного порядка», — сказал дипломат журналистам.

Рябков также заявил, что Россия намерена и дальше укреплять стратегическое сотрудничество с Кубой. Он подчеркнул, что Москва всегда была рядом с Гаваной и готова предоставить дружескую поддержку.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в усилении давления на республику, заявив, что агрессия Вашингтона непрерывна и усиливается перед лицом их бессилия. По его словам, каждый новый шаг США направлен на то, чтобы лишить страну базовых возможностей для выживания.