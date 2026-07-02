«Остров свободы» разворачивается: Трамп заявил о смене курса Кубы

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о Кубе. В ходе мероприятия в штате Северная Дакота он сообщил, что островное государство спустя многие десятилетия «движется в сторону Соединённых Штатов». При этом американский лидер не уточнил, что именно он имеет в виду.

«И, говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону», – сказал Трамп.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющегося напряжённого фона в отношениях между Вашингтоном и Гаваной.

Ранее Life.ru писал, что президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в усилении давления на республику, заявив, что агрессия Вашингтона непрерывна и усиливается перед лицом их бессилия. По его словам, каждый новый шаг США направлен на то, чтобы лишить страну базовых возможностей для выживания.