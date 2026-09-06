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Регион
Опубликовано 6 сентября, 08:33

«Что мы будем ждать на выходе?» МИД назвал условие встречи Путина, Трампа и Си

Рябков назвал условие трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Трёхсторонняя встреча лидеров России, США и Китая – Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина – может состояться в будущем. Но основной вопрос сводится к тому, «что мы будем ждать на выходе», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, идея такого формата уже обсуждалась публично, однако говорить о начале подготовки к переговорам пока преждевременно.

«Идея есть, она вброшена в том числе в публичное пространство. Говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением», — сказал Рябков в интервью ТАСС.

Замминистра отметил, что при возможной организации встречи ключевым вопросом станет её содержательная часть и конкретные результаты, которых стороны рассчитывают достичь. Рябков подчеркнул, что переговоры на высшем уровне сами по себе имеют большое значение и могут направлять важные сигналы международному сообществу. В качестве примера он привёл формат РИК — встречи России, Индии и Китая.

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А ранее Песков рассказал, что переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Бишкеке прошли конструктивно. Встреча традиционно состоялась в дружественной атмосфере. Песков отметил, что лидеры доверяют друг другу и используют это взаимное доверие для обсуждения самых сложных вопросов.

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Андрей Бражников
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