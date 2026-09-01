Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсуждали возможный саммит с Трампом

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали возможность проведения трёхсторонней встречи с участием американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, тема такого формата переговоров затрагивалась во время беседы Путина и Си Цзиньпина на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Ушаков пояснил, что китайский лидер упомянул предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае.

«Си Цзиньпин упомянул, что приедет Дональд Трамп и, очевидно, приедет Владимир Путин как приглашённый. И если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Бишкеке прошли конструктивно. Встреча традиционно состоялась в дружественной атмосфере. Песков отметил, что лидеры доверяют друг другу и используют это взаимное доверие для обсуждения самых сложных вопросов.