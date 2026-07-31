В МИД допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне способен стать площадкой для переговоров президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа. Такой вариант развития событий считает вполне возможным посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

«Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Однако, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным. В практическом плане он вполне реализуем, так как три лидера ведущих держав ожидаются на указанной площадке», — приводит комментарий дипломата газета «Известия».

По словам Бердыева, подготовка к саммиту ещё продолжается. Организаторы сейчас формируют программу форума, согласовывают его повестку и решают вопросы, связанные с проведением мероприятия.

Ранее дипломат сообщил, что Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС. Встреча лидеров стран-участниц состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Китайская сторона уже определила основные темы предстоящего форума. Организаторы предлагают сосредоточить работу участников по трём направлениям — открытость, инновации, сотрудничество.