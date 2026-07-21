Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 12:52

Путин возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Шэньчжэне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на ноябрьском саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18–19 числа. О планах главы государства рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев.

По словам дипломата, «текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным». Представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что принимающая сторона определила ключевой целью формирование процветающего сообщества в регионе.

Пекин предложил сосредоточиться на трех приоритетах: «открытость, инновации, сотрудничество». Именно эти тезисы станут стержнем дискуссии в ходе предстоящей встречи лидеров стран.

Бердыев отметил, что присутствие российского лидера подчеркивает особое внимание Москвы к экономическим связям с партнерами в АТР. Это решение демонстрирует «высокую оценку нами китайских подходов к наращиванию потенциала АТЭС по стимулированию прогресса и благосостояния».

Поездка подтверждает курс на укрепление взаимодействия с КНР. Эксперты ожидают, что обсуждения в Шэньчжэне помогут выработать новые механизмы преодоления глобальных торговых барьеров.

Sohu назвало три случая, когда Путин спас Китай от больших проблем
Sohu назвало три случая, когда Путин спас Китай от больших проблем

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под указом о продлении права безвизового въезда для граждан Китая в Россию, срок действия — до 31 декабря 2027 года. Безвизовый режим до этого был установлен лишь до 14 сентября 2026 года, теперь срок изменён на 31 декабря 2027 года включительно. Меры направлены на упрощение туристических, деловых и гуманитарных поездок между странами, а также на укрепление двусторонних отношений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar