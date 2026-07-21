Путин возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Шэньчжэне

Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на ноябрьском саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18–19 числа. О планах главы государства рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев.

По словам дипломата, «текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным». Представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что принимающая сторона определила ключевой целью формирование процветающего сообщества в регионе.

Пекин предложил сосредоточиться на трех приоритетах: «открытость, инновации, сотрудничество». Именно эти тезисы станут стержнем дискуссии в ходе предстоящей встречи лидеров стран.

Бердыев отметил, что присутствие российского лидера подчеркивает особое внимание Москвы к экономическим связям с партнерами в АТР. Это решение демонстрирует «высокую оценку нами китайских подходов к наращиванию потенциала АТЭС по стимулированию прогресса и благосостояния».

Поездка подтверждает курс на укрепление взаимодействия с КНР. Эксперты ожидают, что обсуждения в Шэньчжэне помогут выработать новые механизмы преодоления глобальных торговых барьеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под указом о продлении права безвизового въезда для граждан Китая в Россию, срок действия — до 31 декабря 2027 года. Безвизовый режим до этого был установлен лишь до 14 сентября 2026 года, теперь срок изменён на 31 декабря 2027 года включительно. Меры направлены на упрощение туристических, деловых и гуманитарных поездок между странами, а также на укрепление двусторонних отношений.