Президент России Владимир Путин трижды помог Китаю справиться с серьёзными трудностями. Об этом сообщает китайское издание Sohu, объясняя любовь народа страны к российскому лидеру.

«Путин трижды спасал КНР, неудивительно, что его любит китайский народ», — заявили авторы материала.

Первым эпизодом журналисты назвали ускоренную поставку российских истребителей Су-35. На фоне напряжённости в Южно-Китайском море первая партия прибыла в КНР в 2016 году, хотя изначально передачу самолётов планировали начать позднее.

Вторым важным шагом стало газовое соглашение 2014 года, которое позволило Пекину получить стабильный источник энергоресурсов. Спустя пять лет заработал трубопровод «Сила Сибири».

Третьим «подвигом» в Sohu сочли поддержку во время пандемии коронавируса. Россия направила в КНР специалистов и оборудование, а также выступила на стороне Пекина на международной арене, напомнили авторы статьи.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о сложившихся между ним и председателем КНР Си Цзиньпином доверительных отношениях. По его словам, китайский политик обращается к нему «мой старый друг», что в свою очередь делает и сам глава РФ.