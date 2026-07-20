Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 05:16

Си Цзиньпин не отменил поездку в США после обвинений во вмешательстве в американские выборы

Рубио: Визит Си Цзиньпина в США готовится, несмотря на претензии Трампа к Китаю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shedrick Pelt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shedrick Pelt

Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается, несмотря на утверждения президента Штатов Дональда Трампа о вмешательстве Пекина в американские выборы. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре», — сказал он, добавив, что китайская сторона продолжает присылать группы сотрудников для подготовки. Рубио подчеркнул, что не слышал ничего, что противоречило бы этому, и оснований считать, что гости не приедут, у него нет.

Госсекретарь признал, что между двумя столь крупными державами всегда будут раздражители и разногласия, но добавил, что такие мощные и значимые страны обязаны продолжать диалог и поддерживать отношения.

Трамп в шутку предложил провести следующий ЧМ по футболу в США и Китае
Трамп в шутку предложил провести следующий ЧМ по футболу в США и Китае

Ранее Доналд Трамп обвинил «глубинное государство» в умышленном сокрытии данных о якобы имевшем место вмешательстве Пекина в американские выборы. По его мнению, к замалчиванию масштаба китайских действий причастны известные сотрудники разведсообщества, а правду скрывали и от президента, и от общества.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Марко Рубио
  • Китай
  • Дональд Трамп
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar