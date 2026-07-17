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17 июля, 01:53

Трамп: Глубинное государство скрывало данные о вмешательстве в выборы США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

В своём обращении американский лидер Дональд Трамп заявил, что чиновники «глубинного государства» утаивали от президента и американского народа информацию о предполагаемом вмешательстве Китая в выборы США.

«Второй комплект документов, который мы обнародуем, показывает, что члены глубинного государства, очень известная группа людей, во многих случаях из нашего разведывательного управления, работали над тем, чтобы активно скрывать и умалять информацию о масштабе коварного вмешательства Китая в выборы, скрывая её как от президента, так и от американского народа немыслимым образом», — утверждал республиканец, выступая в Белом доме.

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Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что бывших президентов США Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать неприятные сюрпризы. Так он отреагировал на новости о предстоящем обращении Дональда Трампа к американскому народу.

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Алена Пенчугина
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