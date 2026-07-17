В своём обращении американский лидер Дональд Трамп заявил, что чиновники «глубинного государства» утаивали от президента и американского народа информацию о предполагаемом вмешательстве Китая в выборы США.

«Второй комплект документов, который мы обнародуем, показывает, что члены глубинного государства, очень известная группа людей, во многих случаях из нашего разведывательного управления, работали над тем, чтобы активно скрывать и умалять информацию о масштабе коварного вмешательства Китая в выборы, скрывая её как от президента, так и от американского народа немыслимым образом», — утверждал республиканец, выступая в Белом доме.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что бывших президентов США Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать неприятные сюрпризы. Так он отреагировал на новости о предстоящем обращении Дональда Трампа к американскому народу.