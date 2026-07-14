Дмитриев предрёк Обаме и Байдену «плохие новости» из-за обращения Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что бывших президентов США Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать неприятные сюрпризы. Так он отреагировал на новости о предстоящем обращении Дональда Трампа к американскому народу.

Ранее президент США Дональд Трамп готовится выступить с обращением к нации в ближайшую пятницу, 17 июля. Пока он не уточнил, о чём именно пойдёт речь. О своём выступлении глава Белого дома объявил в соцсети Truth Social и сказал, что оно состоится вечером в четверг по местному времени. До этого журналист Джейк Трейлор, ссылаясь на источники, предположил, что Трамп может затронуть тему иностранного вмешательства в выборы 2020 года.