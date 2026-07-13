Трамп заявил, что выступит с обращением к американцам, но не раскрыл детали

Президент США Дональд Трамп готовится выступить с обращением к американской нации в ближайшую пятницу, 17 июля. При этом глава государства пока не сообщил, о чём именно собирается говорить.

О предстоящем выступлении Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social. По его словам, обращение состоится в четверг вечером по американскому времени.

«Президент Трамп выступит с обращением к нации в четверг вечером в 21.00 по восточному времени», – говорится в посте американского лидера.

В Москве выступление Трампа начнётся в 04:00 17 июля. Однако президент США не стал раскрывать тему обращения и не сообщил, будет ли оно связано с внутренней политикой, международной повесткой или текущими конфликтами. В беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом Трамп отметил, что это «будет просто речь, как и другие речи».

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп официально уведомил Конгресс США о возобновлении боевых действий против Ирана. В письме американский лидер сообщил об ударах по целям внутри страны, которые назвал «оборонительными». Решение стало новым этапом напряжённости между Вашингтоном и Тегераном на фоне борьбы за контроль над стратегически важными маршрутами, включая Ормузский пролив.