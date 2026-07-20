Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года

Президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под указом о продлении права безвизового въезда для граждан Китая в Россию, срок действия — до 31 декабря 2027 года. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов.

Безвизовый режим до этого был установлен лишь до 14 сентября 2026 года, теперь срок изменён на 31 декабря 2027 года включительно. Меры направлены на упрощение туристических, деловых и гуманитарных поездок между странами, а также на укрепление двусторонних отношений.

Ранее также Министерство иностранных дел КНР сообщило, что Китай продлевает безвизовый режим с Россией. Согласно решению, упрощённый порядок поездок для граждан двух стран будет действовать до 31 декабря 2027 года.