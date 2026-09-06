Трамп сменил образ: Новая причёска президента США удивила пользователей

Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания из-за своего внешнего вида после появления с новой причёской. На этот раз пользователи обсуждают более тёмный оттенок волос и изменившуюся укладку политика, обратили внимание в Daily Mail.

Трамп продемонстрировал новый образ после прибытия в Морристаун (штат Нью-Джерси), где он отправился в свой гольф-клуб в Бедминстере. Привычная светлая причёска политика выглядела иначе — волосы казались темнее, а пробор был уложен на другую сторону.

Изменение внешности вызвало активное обсуждение в Интернете. Некоторые пользователи начали шутить над новым стилем президента, однако никаких подтверждений слухам о возможном использовании парика нет.

Ранее Трамп уже публично отрицал, что носит парик. Он заявлял, что его волосы настоящие, и приводил в пример случай на предвыборном мероприятии, где сильный ветер, по его словам, мог бы показать это. Тема причёски Трампа регулярно появляется в американских СМИ и сопровождает его публичный образ на протяжении многих лет.

Ранее Life.ru рассказывал, что к 250-летию независимости США Монетный двор страны выпустил коллекционные однодолларовые монеты с изображением Дональда Трампа. На реверсе размещена президентская печать с белоголовым орланом и символом юбилея, а сами монеты, несмотря на статус коллекционных, сохраняют статус законного платёжного средства.