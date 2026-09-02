В США начали продавать монеты с лицом Трампа

Монетный двор США начал продавать коллекционные наборы новых однодолларовых монет с портретом американского лидера Дональда Трампа. Выпуск приурочили к 250-летию независимости страны.

На лицевой стороне изображён профиль американского президента. Рядом размещены надписи Liberty («Свобода»), In God We Trust («На Бога уповаем») и даты 1776–2026. На обороте отчеканена президентская печать США с белоголовым орланом. На щите птицы появилась цифра 250 — в честь юбилея страны.

Монеты выпускают в Филадельфии из сплава меди, цинка, марганца и никеля. Вес каждой составляет 8,1 грамма, диаметр — 26,49 миллиметра. Несмотря на коллекционный характер выпуска, их можно использовать как обычное платёжное средство.

Покупателям предлагают рулоны по 25 монет за $61 и мешки по 100 штук за $154,50. В первые сутки действует ограничение — не более двух наборов каждого типа на одно домохозяйство. Отдельно Монетный двор отчеканил 250 тысяч экземпляров со специальной отметкой «July 4th». Их случайным образом разложили по продаваемым рулонам и мешкам.

Портрет Трампа в юбилейный год появился не только на монетах. К 250-летию США Госдепартамент также подготовил лимитированную серию американских паспортов с изображением президента. Выдавать такие документы начали в Вашингтоне по желанию заявителей.