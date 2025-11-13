США перестали чеканить пенни после двух столетий

Соединённые Штаты официально прекратили выпуск одноцентовых монет после более чем двух столетий их чеканки. Информацию об историческом решении распрощаться с пенни распространило агентство Associated Press со ссылкой на финансовое ведомство страны.

Поводом для отказа от производства пенни стало значительное превышение себестоимости над номинальной стоимостью. Согласно официальным данным, изготовление каждой монеты обходилось бюджету в четыре цента, тогда как её платёжная стоимость по-прежнему составляла лишь один цент.

Президент страны Дональд Трамп заявил, что эта мера позволит ежегодно экономить около 56 миллионов долларов. Несмотря на прекращение чеканки, одноцентовые монеты всё ещё остаются законным платёжным средством. Последние экземпляры планируется передать на аукцион для нумизматов.

В Штатах пенни чеканились с 1793 года, а с 1982 года изготавливались из цинка, покрытого медью. На самой монетке был изображён 16-й президент США Авраам Линкольн.

Ранее глава Белого дома поручил Минфину прекратить чеканку пенни из-за слишком высокой стоимости их производства. Президент назвал это расточительством, ведь производство одного цента стоит дороже, чем сам цент из-за роста стоимости металлов.