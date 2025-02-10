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10 февраля, 05:41

Трамп поручил Минфину прекратить чеканку пенни

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский министр финансов Скотт Бессент получил от него указание прекратить выпуск одноцентовых монет в стране. Такое решение связано с высокой стоимостью производства пенни.

«Слишком долго США чеканили пенни, которые в буквальном смысле обходились нам дороже 2 центов. Это так расточительно! Я поручил министру финансов США прекратить производство новых пенни. Давайте вырежем эти траты из бюджета нашей великой страны, пусть даже по одному пенни за раз», — написал Трамп в своей любимой соцсети Truth Social.

CNN указывает, что производственная стоимость монет выросла из-за роста цен на металлы. По мнению финансовых экспертов, отказ от пенни будет полезен бизнесу, поскольку поможет сэкономить время продавцам и кассирам.

Столичная молодёжь скупает антикварные монеты
Столичная молодёжь скупает антикварные монеты

Ранее в Центробанке заявили, что производство банкнот номиналом в пять и десять рублей было восстановлено, поскольку это выгоднее, чем чеканить такие же монеты. В нулевые годы такие купюры пользовались большим спросом, из-за чего их заменили на более долговечные аналоги.

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Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Владимир Озеров
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