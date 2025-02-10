Трамп поручил Минфину прекратить чеканку пенни

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский министр финансов Скотт Бессент получил от него указание прекратить выпуск одноцентовых монет в стране. Такое решение связано с высокой стоимостью производства пенни.

«Слишком долго США чеканили пенни, которые в буквальном смысле обходились нам дороже 2 центов. Это так расточительно! Я поручил министру финансов США прекратить производство новых пенни. Давайте вырежем эти траты из бюджета нашей великой страны, пусть даже по одному пенни за раз», — написал Трамп в своей любимой соцсети Truth Social.

CNN указывает, что производственная стоимость монет выросла из-за роста цен на металлы. По мнению финансовых экспертов, отказ от пенни будет полезен бизнесу, поскольку поможет сэкономить время продавцам и кассирам.