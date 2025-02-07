Центробанк объяснил, почему выпуск пятирублёвых банкнот вдруг возобновился

В 2022 году Центробанк неожиданно возобновил печать банкнот номиналом в пять и десять рублей. Новенькими купюрами регулятор заменил привычную мелочь в кошельке. Такое решение в ЦБ объяснили тем, что печатать банкноты выгоднее, чем чеканить монеты.

«В нулевые годы банкноты 5 и 10 рублей пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты. Но со временем ситуация изменилась. Люди сейчас охотнее пользуются бумажными деньгами — они занимают меньше места в кошельке и в отличие от монет не оседают в копилках», — рассказали в телеграм-канале Банка России.

Уточняется, что пяти и десятирублёвые купюры теперь покрывают защитным лаком, чтобы они не изнашивались и служили дольше. На их производство тратиться меньше средств, а перевозка осуществляется намного легче.