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7 февраля, 10:38

Центробанк объяснил, почему выпуск пятирублёвых банкнот вдруг возобновился

ЦБ: Печатать банкноты номиналом в 5 и 10 рублей выгоднее, чем чеканить монеты

В 2022 году Центробанк неожиданно возобновил печать банкнот номиналом в пять и десять рублей. Новенькими купюрами регулятор заменил привычную мелочь в кошельке. Такое решение в ЦБ объяснили тем, что печатать банкноты выгоднее, чем чеканить монеты.

«В нулевые годы банкноты 5 и 10 рублей пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты. Но со временем ситуация изменилась. Люди сейчас охотнее пользуются бумажными деньгами — они занимают меньше места в кошельке и в отличие от монет не оседают в копилках», рассказали в телеграм-канале Банка России.

Уточняется, что пяти и десятирублёвые купюры теперь покрывают защитным лаком, чтобы они не изнашивались и служили дольше. На их производство тратиться меньше средств, а перевозка осуществляется намного легче.

Также Центробанк раскрыл дату выхода новой купюры номиналом в 1000 рублей. Банкнота в новом дизайне выйдет в конце 2025 года. На ней изобразили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор».

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Life.ru

Полина Никифорова
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