Россиянам назвали дату выпуска новой купюры в 1000 рублей
Центробанк: Обновлённая банкнота номиналом 1000 рублей выйдет в конце 2025 года
Обновленная купюра номиналом 1000 рублей будет представлена в конце 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.
Новый дизайн банкноты будет посвящен Приволжскому федеральному округу. В ходе голосования, в котором участвовали 700 тысяч россиян, наиболее предпочтительным вариантом стало изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор». Эта композиция, разработанная художниками Банка России и Гознака, будет представлена в конце 2025 года.
«Банк России намерен представить обновленную купюру номиналом 1000 рублей в конце 2025 года», — сообщили в регуляторе.
А в конце ноября Центробанк представил новые варианты дизайна для купюры в 1000 рублей, посвящённой Приволжскому федеральному округу. Банк России принял решение обновить дизайн одной из купюр, чтобы лучше отразить культурное наследие Приволжского региона и избежать прошлых противоречий.