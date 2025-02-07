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Регион
7 февраля, 08:29

Россиянам назвали дату выпуска новой купюры в 1000 рублей

Центробанк: Обновлённая банкнота номиналом 1000 рублей выйдет в конце 2025 года

Обновленная купюра номиналом 1000 рублей будет представлена в конце 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Новый дизайн банкноты будет посвящен Приволжскому федеральному округу. В ходе голосования, в котором участвовали 700 тысяч россиян, наиболее предпочтительным вариантом стало изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор». Эта композиция, разработанная художниками Банка России и Гознака, будет представлена в конце 2025 года.

«Банк России намерен представить обновленную купюру номиналом 1000 рублей в конце 2025 года», — сообщили в регуляторе.

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А в конце ноября Центробанк представил новые варианты дизайна для купюры в 1000 рублей, посвящённой Приволжскому федеральному округу. Банк России принял решение обновить дизайн одной из купюр, чтобы лучше отразить культурное наследие Приволжского региона и избежать прошлых противоречий.

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Life.ru.

Марина Фещенко
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