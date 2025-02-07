Россиянам назвали дату выпуска новой купюры в 1000 рублей

Обновленная купюра номиналом 1000 рублей будет представлена в конце 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Новый дизайн банкноты будет посвящен Приволжскому федеральному округу. В ходе голосования, в котором участвовали 700 тысяч россиян, наиболее предпочтительным вариантом стало изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор». Эта композиция, разработанная художниками Банка России и Гознака, будет представлена в конце 2025 года.

«Банк России намерен представить обновленную купюру номиналом 1000 рублей в конце 2025 года», — сообщили в регуляторе.