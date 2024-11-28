Центробанк представил новые варианты дизайна для купюры в 1000 рублей

Центральный Банк России анонсировал новые варианты дизайна для банкноты номиналом 1000 рублей, посвящённой Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщила газета РБК со ссылкой на ЦБ.

Банк России принял решение обновить дизайн одной из купюр, чтобы лучше отразить культурное наследие Приволжского региона и избежать прошлых противоречий. Изначально на банкноте планировалось показать достопримечательности Нижнего Новгорода, такие как Никольская башня Кремля и слияние Оки и Волги. Однако выпуск был приостановлен из-за скандала с изображением Казанского кремля без креста.

На пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что символы на купюрах должны объединять общество. В связи с этим было решено пересмотреть дизайн и провести онлайн-голосование для выбора изображений. Из 40 предложенных вариантов регулятор отобрал 25, которые представлены на голосовании.

Среди претендентов на место на новой купюре — здание Вятского художественного музея в Кирове, главный корпус Казанского федерального университета, усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области, музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске и другие значимые объекты региона.

Заместитель председателя ЦБ Сергей Белов отметил, что на каждой стороне банкноты обычно размещают три группы изображений: объекты первого плана, которые должны быть узнаваемыми и содержать мелкие детали; объекты второго плана, поддерживающие основную тему; и объекты третьего плана, представляющие собой микроузоры. Голосование позволит выбрать несколько символов для создания многоплановой композиции.

Все выбранные символы пройдут правовую экспертизу для исключения вопросов по авторским правам. Итоговый дизайн утвердит совет директоров Банка России, а презентация новой банкноты запланирована на вторую половину 2025 года.

В следующем году ЦБ начнёт работу над дизайном 500-рублевой банкноты, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорску, а также планирует модернизацию купюр номиналом 50 и 10 рублей.