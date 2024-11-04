В России предложили отказаться от монет

Среди жителей России падает спрос на монеты малого номинала, посему следует обдумать целесообразность их чеканки. С такой идеей выступил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА «Новости». Он напомнил, что недавно в РФ начали снова выпускать пятирублёвые банкноты.

«Подход ЦБ правильный, и лучше экономить на производстве денег. Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — сказал депутат.

Также Аксаков отметил, что закон определяет рубль национальной валютой, а потому один рубль должен находиться в обороте. Несмотря на это, следует обсудить целесообразность производства. Он добавил, что никаких девальваций и реформ не планируется, так как валюта стабильна.