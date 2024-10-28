Центробанк: Выпуск новой 500-рублёвой купюры отложен на неопределённый срок
Запланированный релиз новой 500-рублёвой купюры в 2024 году не состоится, сообщили в Центробанке РФ. По данным пресс-службы регулятора, дизайн банкноты ещё не готов, он будет определяться с помощью народного голосования.
Изначально модернизация банкнотного ряда 1997 года должна была завершиться в 2025-м. Купюру планировалось украсить достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа. Однако её новый внешний вид будет разработан позже, так как в приоритете обновление дизайна банкноты номиналом 1000 рублей.
«Дальше перейдём к банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10. И к ним планируем применить аналогичный подход, что и к тысячной банкноте. Поэтому график выхода этих банкнот смещается по времени. О сроках сообщим дополнительно», — пояснили газете «Известия» в ЦБ.
А недавно президент России Владимир Путин показал сувенирную банкноту в 100 БРИКС с изображением флагов пяти стран-родоначальниц объединения. Впрочем, глава Центробанка Эльвира Набиуллина «квазиденьгу» не оценила. Позже председатель ЦБ пояснила, что в масштабах БРИКС предпочитает бумажной наличке цифровые финансовые активы.
Life.ru