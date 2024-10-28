Центробанк: Выпуск новой 500-рублёвой купюры отложен на неопределённый срок

Запланированный релиз новой 500-рублёвой купюры в 2024 году не состоится, сообщили в Центробанке РФ. По данным пресс-службы регулятора, дизайн банкноты ещё не готов, он будет определяться с помощью народного голосования.

Изначально модернизация банкнотного ряда 1997 года должна была завершиться в 2025-м. Купюру планировалось украсить достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа. Однако её новый внешний вид будет разработан позже, так как в приоритете обновление дизайна банкноты номиналом 1000 рублей.