Другой уровень: Набиуллина объяснила, чем ей не понравилась символическая купюра БРИКС

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров центрального регулятора России объяснила, чем ей не понравился вариант бумажной купюры стран БРИКС, представленный на саммите в Казани. Глава Центробанка считает, что объединению в первую очередь нужно сосредоточиться на развитии цифровых финансовых активов и расчётов в национальных валютах.

«Мы всё-таки на другом технологическом уровне, нежели иметь бумажные наличные деньги общие. Если уж говорить, то говорить в терминах цифровых финансовых активов и так далее. Звучат периодически предложения об ускоренном создании какой-то единой валюты, но это очень сложный процесс. Если вы посмотрите на единые валюты разных стран — какую историю они проходили, какая гармонизация и интеграция должны быть во многих сферах экономики и финансов», — пояснила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Набиуллина добавила, что сейчас речь идёт о разных вариантах взаиморасчётов между членами БРИКС, которые бы не попадали под санкции Запада. Также обсуждаются вопросы расчётов в нацвалютах и внедрение в финансовую систему новых технологических решений, которые сделают проще торговлю и инвестиции между состоящими в объединении странами.