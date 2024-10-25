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25 октября, 18:50

Другой уровень: Набиуллина объяснила, чем ей не понравилась символическая купюра БРИКС

Набиуллина: Цифровые активы и расчёты в нацвалютах БРИКС важнее бумажных купюр

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на саммите БРИКС в Казани. Обложка © Life.ru

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на саммите БРИКС в Казани. Обложка © Life.ru

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров центрального регулятора России объяснила, чем ей не понравился вариант бумажной купюры стран БРИКС, представленный на саммите в Казани. Глава Центробанка считает, что объединению в первую очередь нужно сосредоточиться на развитии цифровых финансовых активов и расчётов в национальных валютах.

«Мы всё-таки на другом технологическом уровне, нежели иметь бумажные наличные деньги общие. Если уж говорить, то говорить в терминах цифровых финансовых активов и так далее. Звучат периодически предложения об ускоренном создании какой-то единой валюты, но это очень сложный процесс. Если вы посмотрите на единые валюты разных стран — какую историю они проходили, какая гармонизация и интеграция должны быть во многих сферах экономики и финансов», — пояснила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Набиуллина добавила, что сейчас речь идёт о разных вариантах взаиморасчётов между членами БРИКС, которые бы не попадали под санкции Запада. Также обсуждаются вопросы расчётов в нацвалютах и внедрение в финансовую систему новых технологических решений, которые сделают проще торговлю и инвестиции между состоящими в объединении странами.

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Ранее о том, что Эльвира Набиуллина не пришла в восторг от символической купюры БРИКС, которую представили на саммите в Казани, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил это тем, что глава ЦБ очень ревностно следит за национальной валютой России — рублём.

Юрий Лысенко
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