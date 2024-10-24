Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 01:44
26548

Песков заявил, что Набиуллина не оценила «квазиденьгу БРИКС»

Песков: Набиуллина не оценила жест с купюрой БРИКС, так как она следит за рублём

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал реакцию главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной на символическую «купюру БРИКС». Видеозапись с его пояснениями опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков заявил, что Набиуллина не оценила «квазиденьгу БРИКС». Видео © Telegram / Зарубин

По его словам, «такую квазиденьгу» напечатало одно из российских профильных ведомств, возможно, представители Торгово-промышленной палаты.

«Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублём», — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что такие купюры были не у всех, а только у вице-премьера России Александра Новака.

Политолог назвал сроки появления собственной валюты у стран – участниц БРИКС
Политолог назвал сроки появления собственной валюты у стран – участниц БРИКС

Напомним, ранее Владимир Путин подарил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной сувенирную банкноту в 100 БРИКС. Она была выпущена в 2023 году в преддверии августовского саммита объединения, который прошёл в ЮАР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Viiviien

Анатолий Цейко
  • Новости
  • БРИКС
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Эльвира Набиуллина
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar