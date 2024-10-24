Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал реакцию главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной на символическую «купюру БРИКС». Видеозапись с его пояснениями опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков заявил, что Набиуллина не оценила «квазиденьгу БРИКС». Видео © Telegram / Зарубин

По его словам, «такую квазиденьгу» напечатало одно из российских профильных ведомств, возможно, представители Торгово-промышленной палаты.

«Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублём», — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что такие купюры были не у всех, а только у вице-премьера России Александра Новака.