Песков заявил, что Набиуллина не оценила «квазиденьгу БРИКС»
Песков: Набиуллина не оценила жест с купюрой БРИКС, так как она следит за рублём
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал реакцию главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной на символическую «купюру БРИКС». Видеозапись с его пояснениями опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Песков заявил, что Набиуллина не оценила «квазиденьгу БРИКС». Видео © Telegram / Зарубин
По его словам, «такую квазиденьгу» напечатало одно из российских профильных ведомств, возможно, представители Торгово-промышленной палаты.
«Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублём», — отметил Песков.
Он также подчеркнул, что такие купюры были не у всех, а только у вице-премьера России Александра Новака.
Напомним, ранее Владимир Путин подарил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной сувенирную банкноту в 100 БРИКС. Она была выпущена в 2023 году в преддверии августовского саммита объединения, который прошёл в ЮАР.
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