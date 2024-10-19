Политолог назвал сроки появления собственной валюты у стран – участниц БРИКС

В рамках предстоящего саммита БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября в Казани, стало известно, появится ли у стран-участниц своя собственная валюта. Об этом рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ и эксперт по внешней политике США и России Дмитрий Суслов в новом выпуске шоу «Дайте сказать!».

«Один из главных приоритетов БРИКС — создание вот этой новой системы расчётов между странами, которые позволили бы избавиться от доллара, уменьшить его долю и способность Соединённых Штатов диктовать свою волю с помощью санкций первичных и угрозы вторичных санкций. Опять-таки, внутри БРИКС ведутся дискуссии на этот счёт. Отвечая на вопрос, когда же это всё будет? Есть страны, которые идут в авангарде, — это те страны, которые испытывают на себе максимальное давление Запада. Это как раз Россия, Китай, Иран, они главные подсанкционные страны. И они выступают даже не только за новый расчётный механизм, а они выступают вообще за создание некой новой валюты, да? Которая, естественно, не заменит национальные валюты стран-членов. Но будет нечто похожее, знаете ли», — рассказал Суслов.