Политолог назвал сроки появления собственной валюты у стран – участниц БРИКС
Политолог Суслов: В БРИКС появится новая валюта, она будет похожа на ЭКЮ
В рамках предстоящего саммита БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября в Казани, стало известно, появится ли у стран-участниц своя собственная валюта. Об этом рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ и эксперт по внешней политике США и России Дмитрий Суслов в новом выпуске шоу «Дайте сказать!».
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ и эксперт по внешней политике США и России Дмитрий Суслов рассказал о будущей валюте БРИКС. Видео © VK / «Дайте сказать»
«Один из главных приоритетов БРИКС — создание вот этой новой системы расчётов между странами, которые позволили бы избавиться от доллара, уменьшить его долю и способность Соединённых Штатов диктовать свою волю с помощью санкций первичных и угрозы вторичных санкций. Опять-таки, внутри БРИКС ведутся дискуссии на этот счёт. Отвечая на вопрос, когда же это всё будет? Есть страны, которые идут в авангарде, — это те страны, которые испытывают на себе максимальное давление Запада. Это как раз Россия, Китай, Иран, они главные подсанкционные страны. И они выступают даже не только за новый расчётный механизм, а они выступают вообще за создание некой новой валюты, да? Которая, естественно, не заменит национальные валюты стран-членов. Но будет нечто похожее, знаете ли», — рассказал Суслов.
По словам эксперта, главная задача сейчас — сформировать новую валюту, новый расчётный механизм, который будет основан на так называемой корзине валют. При этом делать что-то наподобие имеющихся валют не имеет смысла. В мире никто не будет отказываться от юаня, рупии, рубля и других денег. По словам Суслова, новая валюта БРИКС будет похожа чем-то на ЭКЮ.
Это что-то похожее на ЭКЮ. Вот евро — это валюта, которая заменила национальные валюты стран – членов Европейского союза. Об этом речь не идёт. Никто не будет отказываться от того же юаня, от рупии, от рубля и так далее. Существование ЭКЮ позволяло очень динамично развивать торговлю между странами – членами ЕС, не пользуясь долларом. Вот, собственно, к этому должен двигаться БРИКС, и к этому двигается БРИКС.
На данный момент все санкции от США и ЕС — в пользу стран БРИКС, угрозы вторичных санкций и заморозка российских активов — всё это, наоборот, ускорит процесс создания той самой общей валюты. Подобный диктат никого не устраивает, и проблему планируют решать.
Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани пройдёт саммит БРИКС. В МИД РФ отметили, что встреча обязательно станет сенсацией мирового уровня. О растущем интересе к содружеству по всему миру свидетельствует увеличившееся число стран, которые изъявили желание присоединиться к экономическому блоку. Грядущий саммит посетят более 20 глав государств.
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