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25 октября, 13:16

В Госдуме назвали «купюру БРИКС» троллингом американцев

Сувенирная банкнота БРИКС. Фото © VK / Посольство России в ЮАР

Сувенирная банкнота БРИКС. Фото © VK / Посольство России в ЮАР

США боятся создания новых центров силы, поэтому сувенирные купюры БРИКС — троллинг американцев. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

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Дизайн «купюр БРИКС» — это не просто международный троллинг американцев. Это важный знак стремления мира к многополярности, в том числе монетарной. Нет сомнений в том, что те, кто выпускает доллары и евро, будут противиться до последнего, любыми средствами стараться не допустить объединения и создания новых центров силы на планете.

Депутат Госдумы Александр Толмачёв

Песков заявил, что Набиуллина не оценила «квазиденьгу БРИКС»
Песков заявил, что Набиуллина не оценила «квазиденьгу БРИКС»

Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин подарил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной сувенирную банкноту в 100 БРИКС. Она была выпущена в 2023 году в преддверии августовского саммита объединения, который прошёл в ЮАР. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ЦБ не оценили жест с купюрой, так как следят за рублём.

Александра Мышляева
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