В Госдуме назвали «купюру БРИКС» троллингом американцев
Сувенирная банкнота БРИКС. Фото © VK / Посольство России в ЮАР
США боятся создания новых центров силы, поэтому сувенирные купюры БРИКС — троллинг американцев. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.
Дизайн «купюр БРИКС» — это не просто международный троллинг американцев. Это важный знак стремления мира к многополярности, в том числе монетарной. Нет сомнений в том, что те, кто выпускает доллары и евро, будут противиться до последнего, любыми средствами стараться не допустить объединения и создания новых центров силы на планете.
Депутат Госдумы Александр Толмачёв
Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин подарил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной сувенирную банкноту в 100 БРИКС. Она была выпущена в 2023 году в преддверии августовского саммита объединения, который прошёл в ЮАР. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ЦБ не оценили жест с купюрой, так как следят за рублём.