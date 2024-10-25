Дизайн «купюр БРИКС» — это не просто международный троллинг американцев. Это важный знак стремления мира к многополярности, в том числе монетарной. Нет сомнений в том, что те, кто выпускает доллары и евро, будут противиться до последнего, любыми средствами стараться не допустить объединения и создания новых центров силы на планете.