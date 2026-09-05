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Регион
Опубликовано 5 сентября, 20:10

КСИР объявил об ударах по американским судам и нефтевозам в Ормузе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Напряжённость вокруг одного из важнейших морских маршрутов мира вновь выросла. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаках на шесть судов в Ормузском проливе, включая три американских судна и три нефтяных танкера.

По данным иранской стороны, удары были нанесены по кораблям, которые якобы двигались по несанкционированным маршрутам. В КСИР утверждают, что действия стали ответом на ранее нанесённые США удары по иранским танкерам.

«ВМС КСИР нанесли удары по трём нефтевозам, двигавшимся по несанкционированным маршрутам в проливе Ормуз, и по трём судам, принадлежащим Америке», – говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Ормузский пролив остаётся одним из ключевых транспортных узлов мировой торговли: через него проходит значительная часть поставок нефти и газа. Любое обострение ситуации в этом районе может повлиять на безопасность судоходства и энергорынки.

UKMTO: Несколько судов поражены в районе Персидского и Оманского заливов
UKMTO: Несколько судов поражены в районе Персидского и Оманского заливов

Ранее Life.ru писал, что Иран пригрозил США усилением ударов по военным судам в случае продолжения давления на Тегеран. В иранском командовании заявили о готовности расширить масштабы ответных действий.

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Юния Ларсон
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