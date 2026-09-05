UKMTO: Несколько судов поражены в районе Персидского и Оманского заливов

Несколько торговых судов подверглись огневому воздействию в северной части Персидского залива и Оманском заливе, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«Согласно поступившей информации, суда подверглись огневому воздействию с целью вывести их из строя в рамках продолжающейся военной активности в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее центральное командование США сообщило, что американские силы нанесли удары по трём нефтяным танкерам, связанным с Ираном, после того как авианосец и эсминец уклонились от нескольких атак КСИР, избежав потерь. По данным CENTCOM, танкеры M/T Downy и M/T Stark 1 выведены из строя, а M/T Kylo (Noxen) уничтожен в Оманском заливе.