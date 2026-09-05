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Регион
Опубликовано 5 сентября, 17:26

UKMTO: Несколько судов поражены в районе Персидского и Оманского заливов

Обложка © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Обложка © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Несколько торговых судов подверглись огневому воздействию в северной части Персидского залива и Оманском заливе, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«Согласно поступившей информации, суда подверглись огневому воздействию с целью вывести их из строя в рамках продолжающейся военной активности в регионе», — говорится в сообщении.

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Анастасия Никонорова
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