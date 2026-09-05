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Опубликовано 5 сентября, 09:13

SNN сообщил об ударе США по иранскому танкеру у острова Харк

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Иранский нефтяной танкер в районе острова Харк в Персидском заливе подвергся ракетной атаке со стороны военных США, утверждает канал SNN.

По данным источника, удар нанесли войска Соединённых Штатов. В свою очередь, иранское агентство Fars сообщало о нескольких взрывах, слышанных в этом районе, но их связь с атакой на судно остаётся неподтверждённой.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном остаются напряжёнными. В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на иранской территории, Иран отвечал аналогично. Подписанный в середине июня меморандум о прекращении боевых действий не привёл к устойчивому перемирию — стороны вновь обменивались ударами, и конфликт остаётся неурегулированным.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесёт по Ирану новые, более масштабные удары, если Тегеран предпримет ответные действия после атаки американских ВС.

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Анастасия Никонорова
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