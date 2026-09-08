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Опубликовано 8 сентября, 20:30

Tasnim сообщило об ударе США по иранскому танкеру у острова Харк

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Иранский нефтяной танкер подвергся ракетному удару в районе якорной стоянки у острова Харк. По сообщению агентства Tasnim, атаку совершили вооружённые силы США.

Пострадавших, по информации издания, нет. Экипаж эвакуируют с судна.

Ранее поступали сообщения о взрывах возле острова Харк и в городе Джаск.

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Виталий Приходько
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