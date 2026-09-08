Tasnim сообщило об ударе США по иранскому танкеру у острова Харк

Иранский нефтяной танкер подвергся ракетному удару в районе якорной стоянки у острова Харк. По сообщению агентства Tasnim, атаку совершили вооружённые силы США.

Пострадавших, по информации издания, нет. Экипаж эвакуируют с судна.

Ранее поступали сообщения о взрывах возле острова Харк и в городе Джаск.

Ранее посольство Ирана в Сьерра-Леоне опубликовало шуточную карту Северной Америки, на которой Соединённых Штатов фактически не осталось. Территорию страны авторы изображения поделили между Канадой и Мексикой. На карте северная часть США обозначена как «Южная Канада», а южная — как «Северная Мексика».