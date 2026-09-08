Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 12:47

«Проблема решена»: Посольство Ирана разделило США между Канадой и Мексикой на шуточной карте

Посольство Ирана опубликовало карту Северной Америки без США

Обложка © X/ Iran Embassy in Sierra Leone

Обложка © X/ Iran Embassy in Sierra Leone

Посольство Ирана в Сьерра-Леоне опубликовало шуточную карту Северной Америки, на которой Соединённых Штатов фактически не осталось. Территорию страны авторы изображения поделили между Канадой и Мексикой.

На карте северная часть США обозначена как «Южная Канада», а южная — как «Северная Мексика». Изображение появилось 6 сентября в официальном аккаунте дипмиссии в X.

«Наконец, Канада и Мексика решили самую большую проблему в мире», — говорится в подписи к публикации.

Пост появился на фоне целой серии географических шуток и провокационных публикаций Дональда Трампа. Американский лидер предлагал переименовать Нью-Мексико в Нью-Америка и ранее неоднократно рассуждал о Канаде и Гренландии.

Консульство Ирана обыграло ошибку Трампа, запостившего своё фото с картами UNO
Консульство Ирана обыграло ошибку Трампа, запостившего своё фото с картами UNO

Напомним, что 7 сентября Трамп сам опубликовал карту, на которой американский флаг распространился на Канаду, Мексику, Гренландию, Исландию и ряд территорий Центральной Америки и Карибского бассейна. Каких-либо пояснений к изображению он не дал.

Конфликт между администрацией Трампа, Канадой и Мексикой в 2026 году достиг нового уровня напряжённости, сосредоточившись вокруг пересмотра торгового соглашения USMCA, которое глава Белого дома назвал неактуальным и пригрозил не продлевать, стремясь пересмотреть его в одностороннем порядке в пользу США. Этот торговый спор сопровождается резкими дипломатическими демаршами, включая угрозы введения высоких пошлин, ответные меры со стороны Оттавы и Мехико, а также символическими жестами, как, например, публикации провокационных карт.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Канада
  • Мексика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar