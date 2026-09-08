«Проблема решена»: Посольство Ирана разделило США между Канадой и Мексикой на шуточной карте
Посольство Ирана опубликовало карту Северной Америки без США
Обложка © X/ Iran Embassy in Sierra Leone
Посольство Ирана в Сьерра-Леоне опубликовало шуточную карту Северной Америки, на которой Соединённых Штатов фактически не осталось. Территорию страны авторы изображения поделили между Канадой и Мексикой.
На карте северная часть США обозначена как «Южная Канада», а южная — как «Северная Мексика». Изображение появилось 6 сентября в официальном аккаунте дипмиссии в X.
«Наконец, Канада и Мексика решили самую большую проблему в мире», — говорится в подписи к публикации.
Пост появился на фоне целой серии географических шуток и провокационных публикаций Дональда Трампа. Американский лидер предлагал переименовать Нью-Мексико в Нью-Америка и ранее неоднократно рассуждал о Канаде и Гренландии.
Напомним, что 7 сентября Трамп сам опубликовал карту, на которой американский флаг распространился на Канаду, Мексику, Гренландию, Исландию и ряд территорий Центральной Америки и Карибского бассейна. Каких-либо пояснений к изображению он не дал.
Конфликт между администрацией Трампа, Канадой и Мексикой в 2026 году достиг нового уровня напряжённости, сосредоточившись вокруг пересмотра торгового соглашения USMCA, которое глава Белого дома назвал неактуальным и пригрозил не продлевать, стремясь пересмотреть его в одностороннем порядке в пользу США. Этот торговый спор сопровождается резкими дипломатическими демаршами, включая угрозы введения высоких пошлин, ответные меры со стороны Оттавы и Мехико, а также символическими жестами, как, например, публикации провокационных карт.
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